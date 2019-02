Qui chantera en duo avec Amaury Vassili sur la scène du Zénith de Rouen ?

Le 16 mars 2019, pour fêter ses 10 ans de scène, Amaury Vassili chantera au Zénith de Rouen. Pour l'occasion, un ou une auditrice montera sur scène avec lui pour chanter Vivo per leï. Les cinq finalistes chantent en direct sur France Bleu Normandie.

Rouen, France

Vous avez été nombreux à tenter votre chance pour chanter en duo avec Amaury Vassili. Le chanteur vous a tous écouté, surpris et ravi des performances de chacun d'entre vous. Après une journée de travail, il a retenu cinq d'entre vous pour la finale.

Du lundi 18 au vendredi 22 février, dans l'émission de Sylvain Geffroy, les cinq finalistes doivent réaliser un challenge. Ils doivent chanter en direct deux extraits de chanson : une chanson de leur choix et ensuite un extrait de VIvo per Leï. C'est cette chanson que le/la gagnante chantera le samedi 16 mars en duo avec Amaury Vassili sur la scène du Zénith de Rouen.

Lundi 18 février : Coralie

Première candidate à passer sur l'antenne de France Bleu Normandie : Coralie Berson. Agée de 20 ans, elle possède sa chaîne Youtube. Elle aime particulièrement les comédies musicales. Elle a d'ailleurs chanté avec Florent Mothe. Ecoutez la chanter en direct.