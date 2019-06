Réécoutez le concert du 5e anniversaire de l'Orchestre d'harmonie départemental de l'Indre

Le 28 avril dernier, l'Orchestre d'harmonie départemental de l'Indre (l'OHDI) présentait un concert anniversaire à Châteauroux pour fêter ses cinq années d’existence. Réécoutez cette prestation sur France Bleu Berry ce vendredi 14 et samedi 15 juin de 16h à 17h.

Châteauroux, France

Il y a cinq ans, l'ensemble du monde de la musique dans l'Indre se mobilisait pour réunir plus d'une centaine de pratiquants issus des société musicales de l'Indre et parfois au-delà. De ce rassemblement est né l'Orchestre d'harmonie départemental de l'Indre, qui s'est réuni les 27 et 28 avril dernier sur la Scène nationale d'Equinoxe à l'occasion d'un week-end anniversaire exceptionnel.

Sur scène, les membres de l'orchestre, mais également 200 choristes qui ont accepté de rejoindre le chœur éphémère créé pour l'occasion sous la baguette de Denis Reignoux. C'est ainsi que 300 artistes ont donné un concert mémorable dans cette salle mythique de Châteauroux Métropole.

Découvrez quelques images de ce concert grâce au teaser réalisé par "les petits films - Jérôme Grenoulloux".