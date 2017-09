Rencontre avec Indochine à l'occasion de la sortie du nouvel album "13"

Un entretien fleuve avec le plus grand groupe de rock français actuel.

Depuis le 8 septembre , « 13 », le nouvel album d’Indochine est disponible. Il comporte 13 titres et 2 bonus parmi lesquels 2 duos. Un avec Asia Argento et l’autre avec le DJ français Kiddy Smile. La voix, le style, la patte, le son … tous les ingrédients qui font la force d’Indochine sont au cœur de cet album particulier pour le groupe.

Indochine 13 - Indochine

On se rend vite compte du chemin parcouru, de l’énergie jamais altérée de ce groupe français qui a su traverser le temps sans jamais dévier de sa route et de ses convictions. Elodie Suigo a rencontré Nicola Sirkis, leader et chanteur du groupe mais aussi Oli, le guitariste. Ensemble ils ont évoqués les doutes, la scène, les 100 000 places vendues le premier jour de la mise en vente de leurs billets pour leur prochaine tournée mais aussi la force et l’importance de leur public, toujours fidèle et impliqué.