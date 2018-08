Le beau temps attendu pour le rendez vous annuel du jazz et de la belle plaisance ! Comme chaque année France Bleu Loire Océan propose des show-case tout le weekend, et deux après-midi d’antenne spéciale, samedi premier et dimanche 2 septembre de 15h00 à 19h00.

Nantes, France

La programmation des shows cases

Du samedi 1er et du dimanche 2 septembre 2018, à découvrir en direct depuis la Péniche Cap Vert, sur la scène France Bleu Loire Océan/ Crédit Mutuel, quai Henri Barbusse au pied de la passerelle de l’île de Versailles. Et à écouter en direct sur France Bleu Loire Océan.

Samedi 1er septembre :

15h30/16h00 Arnaud Fradin § The Roots Combo - infos ici

17h00/17h30 Zounds - infos ici

18h00/19h00 Balance des Space Captains

20h00/22h00 Concert des Space Captains - infos ici - diffusion ultérieure

Dimanche 2 septembre :

15h30/16h00 Ella Foy - infos ici

17h00/17h30 La Pompe - infos ici

18h30/19h00 Pamphile Chambon - infos ici

En guise d’amuse-bouche, diffusions le vendredi 31 août entre 19h et 21h du concert de Malted Milk, enregistré en décembre 2017 au Stéréolux à Nantes à l’occasion des 20 ans du groupe - infos ici.

Pour tout savoir des concerts et des rendez-vous : http://www.rendezvouserdre.com/

Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre célèbre le mariage inédit du Jazz et de la Belle plaisance. Il offre une programmation riche d’une centaine de concerts, ouverte à tous les courants du jazz d’aujourd’hui, et réunit 200 bateaux remarquables dont certains classés monument historique, à quai ou en navigation, donnant à la fête son caractère unique !

Une semaine entière de festival

32 ans que Les Rendez-vous de l’Erdre se construisent, et se vivent le long de cette rivière à la fois sauvage et urbaine. Le festival au delà d’un week-end de fin d’été s’ancre dans les quartiers, les cafés-cultures, et va même jusqu’aux rives du canal de Nantes à Brest ! Il a débuté le 27 août et ira jusque au 2 septembre. Le visuel signé Appelle-moi Papa, rappelle avec humour que l’Erdre est le terrain de jeu favori du festival.