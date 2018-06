Nice, France

Tout au long de cette belle et chaude journée, et jusqu'au bout de la nuit, la musique a résonné dans toutes les rues de France, et plus particulièrement du côté de la place Masséna, à Nice.

La soirée a commencé sur un air des Rolling Stones, grâce à la chanson mythique "Sympathy for the Devil" avec Garou et Laury Thiellman, les 2 présentateurs de cette soirée diffusée sur France 2, en partenariat avec France Bleu.

Pour l'occasion, France Bleu Azur avait mis les bouchées doubles en installant des studios au plus près des loges des artistes, permettant ainsi de recevoir sur son antenne, la quasi-totalité des invités qui allaient mettre le feu à la nuit niçoise.

Le studio de France Bleu Azur © Radio France - Laurent Bothorel

Tout au long de la journée et jusqu'à la fin de l'émission, les stars se sont retrouvées au micro de France Bleu Azur. Voici les meilleurs moments en vidéo, aux côtés d'Adrien Mangano, l'incontournable spécialiste Musique-Culture de la côte d'azur !

Kendji Girac

Calogero

Mc Solaar

Marc Lavoine

Une Fête de la musique réussie donc, qui ouvre en beauté la saison estivale, sous le soleil et en musique ! Quoi de mieux ?

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !