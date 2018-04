Vendredi 6 avril, France Bleu Touraine, PROG! et la ville de Saint-Avertin ont convié 300 auditeurs à l'enregistrement de l'émission Live in Touraine avec les groupes La Canne à Swing et Scratchophone Orchestra. Retour en images sur cette soirée très swing.

Saint-Avertin, France

Retrouvez prochainement sur francebleu.fr les vidéos des titres enregistrés lors de cette soirée.

Le deuxième Live in Touraine a fait salle comble. Les quelques 300 auditeurs de France Bleu Touraine ont investi la salle du Nouvel Atrium de Saint-Avertin, pour assister à deux concerts exceptionnels, en collaboration avec PROG!, l'agenda des sorties du 37. En première partie le groupe La Canne à Swing avec Kevin Goubern, compositeur et guitare solo, Laurent Blet à la guitare rythmique, Alexandre Voisin à la contrebasse et Eric Duverger aux percussions. En deuxième partie le très attendu groupe Scratchophone Orchestra avec Aurélien Mourocq à la clarinette, au saxophone et au chant, Gabriel Bonnin au violon et programmations, Armand Delaval à la contrebasse électrique et Clément DJ Royo, aux platines, percussions et guitare. Nous vous invitons à revivre cette belle soirée en photos.

Toute l'après-midi ,technicens et artistes ont préparé les deux concerts du Live in Touraine © Radio France - Pascal Gourvat

On peaufine les réglages lumières avec la Canne à Swing au Nouvel Atrium de Saint-Avertin © Radio France - Pascal Gourvat