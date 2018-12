Revivez en images le concert Backstage France Bleu France 3 avec Felkissam à la Parenthèse de Ballan-Miré

Ballan-Miré, France

Felkissam propose un folk métissé sur des mélodies où se mêlent cultures africaines et occidentales. Tchadien d'origine, il est arrivé en France il y a une douzaine d'années. Et c'est Tours qui l'a accueilli. Et même s'il habite aujourd'hui Montpellier, il reste très attaché à la Touraine.

Felkissam chante en dialecte tchadien et en français, la vie du peuple tchadien et celle du monde. Citoyen du monde, Felkissam a multiplié les rencontres au court de sa carrière. Ainsi, il a pu découvrir, développer et nourrir son âme d’artiste. De la musique moderne, un brassage de rythmes Afro, de Jazz et de mélodies Blues Saharienne. Des voies suaves Africaines accompagnent son univers. Et une ambiance survoltée pendant le concert de ce vendredi soir à Ballan-Miré, du côté de la scène comme du côté du public.