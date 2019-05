Revivez en images le concert Backstage France Bleu France 3 avec Liz Van Deuq à la salle de l'Institut d'Orléans

Orléans, France

Les partenaires de la soirée Backstage d'Orléans

Liz Van Deuq commence par le piano, dès l’âge de 7 ans. Plus tard, pianiste dans des groupes de pop-rock elle se détache de la théorie classique pour la musique actuelle. À l’université, elle apprend la théorie musicale dans les facultés de Tours, Montréal et de la Sorbonne à Paris. Elle écrit son répertoire en parallèle à son premier métier : journaliste radio. Au fil du temps, elle écrit ses premières chansons et les assume seule en scène ou en trio. En 2009, elle fait les premières parties de Cali et d’Émilie Loizeau, sort son premier EP et déménage à Orléans. En 2014, Liz compte plus de 200 concerts à son actif. Elle enregistre et produit son premier album Anna-Liz . En juillet 2015 elle est au Québec pour une série de concerts.

En 2016 sort son album piano - voix Musique de Chambre. Son deuxième album Vanités est sorti en octobre dernier.

Il y a dans son spectacle un peu de sa maison : des abats-jours toile de Jouy, une poésie contemplative et un humour grinçant et inattendu. Entre joliesses et constats amers, Liz va vous faire aimer le piano-voix.