Revivez en images le concert Backstage France Bleu France 3 avec Zinnya à la salle de l'Institut d'Orléans

Distillé par le duo Zinnya, composé de Georgia Hadjab, chanteuse d’origine Franco-Algérienne, et Serge Fourneret, guitariste.

Georgia s'est passionnée très tôt pour les musiques soul, africaines, latines et hip hop. Elle aime quand la voix sonne comme un instrument, voguant entre percussions et mélodies planantes.

Serge évolue dans le monde du jazz et des musiques improvisées. Il utilise son instrument comme une palette harmonique de couleurs et d’émotions.