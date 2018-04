Belfort, France

Maternés en écoutant les plus grands du blues et du rock, la passion est encore présente aujourd’hui ! Dès qu’ils se mettent à jouer, il se dégage une réelle énergie scénique qui vous ferait bouger jusqu’au bout de la nuit. Des riffs bien taillés, des rythmiques totalement groovy et des solos de guitare efficaces, telle est la recette des français de Riviera Paradise, qui nous emmènent de l’autre côté de l’Atlantique en seulement quelques mesures.

Rendez-vous à 17h30 pour écouter Riviera Paradise, devant la scène Bleu, place Corbis

Le site internet de Riviera Paradise

La page facebook de Riviera Paradise

Plongez-vous dans l'ambiance musicale des Riviera Paradise avec la chanson "You'll be mine".