Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019. Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde !

A ne pas rater ce weekend : "Les 24 heures du swing" de Monségur, un événement France Bleu Gironde, le festival "Rues et vous" à Rions, les Scènes buissonnières à Cabanac-et-villagrains, le festival "Celti'Teuillac et les estivales de musique en Médoc.

Gironde, France

Les 24 heures du Swing de Monségur

Cap sur l’Entre-deux-mers avec Les 24 heures du swing qui démarrent vendredi 5 juillet ! Depuis 30 ans, chaque premier weekend de juillet dans la bastide de Monségur dans l'Entre-deux-mers, plus de 12 000 passionnés de Swing, New-Orleans, Swing Manouche, Jazz Vocal, Be-Bop, Ragtime, Blues, Hard Bop, Jazz Rock ou Salsa. A l’affiche cette année : la violoniste Florence Fourcade (dans un concert hommage à Stéphane Grappelli), Christian Escoudé, Joseph Ganter en Trio (05/07). A Christian Mc Bride Situation, Mario Canonge, Roger Biwendu, Mickael Chevalier, Eric Séva & le Laurent Robino Sextet (06/07). Monty Alexander, le Big Band de Franck Dijeau et Crawfich Wallet (07/07).

Festival « Rues et vous »

A Rions, tout près de Cadillac sur les bords de Garonne se déroule la nouvelle édition du festival « Rue et vous », entièrement dédié aux arts de la rue. La bastide médiévale s’anime ce weekend avec des dizaines de spectacles ! Au programme, trois jours de fête avec du théâtre, de la danse des concerts et du cirque. Rendez-vous à partir de vendredi 5 juillet et jusqu’au dimanche 7 juillet.

Les Scènes buissonières à Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains, accueille ce weekend le festival « Les scènes buissonnières », qui fête cette année ses 21 bougies ! Au programme du weekend, 35 compagnies programmés autour d’une cinquantaine de spectacles proposés par la Cie du Fond de l’eau, Les Groom’s ou encore Les Frères Peuneu ! A découvrir en famille ou avec des amis.

Festival Celti’Teuillac

Teuillac au nord de Bourg sur Gironde, vous attend pour le festival Celti’Teuillac, consacré à la musique celtique qui fête cette année son 10ème anniversaire. La petite commune du Bourgeais va vibrer une nouvelle fois au son des bombardes et autres cornemuses avec une programmation qui rassemble les formations qui ont marqué les dix précédentes éditions et parmi lesquelles le Bagad Ker Vourdel de Bordeaux !

Les estivales de musique en Médoc.

Tremplin incontournable pour les musiciens classique, les Estivales de Musique en Médoc programment chaque année, dans des châteaux prestigieux du Bordelais, les lauréats des grands concours internationaux. Ne ratez pas samedi 6 juillet le violoniste Léo Marillier, prix spécial au Concours Tchaïkovski, en concert au château les Ormes de Pez à Saint-Estèphe. Le concert commence à 21h00 et sera suivis d’une dégustation.

Le plus du weekend : Ce weekend (samedi 6 et dimanche 7 juillet), la traversée vers l'Île Nouvelle sur l'Estuaire de la Gironde est offerte par le Département. A découvrir pendant ces deux jours : des balades artistiques décalées, visites et projections, découverte des paysages. Animations et traversées gratuites au départ de Blaye et Lamarque, sur réservation au 05 56 82 71 79