Floirac, France

Bordeaux devient « Loca » ! La fête de la musique vient de se terminer, mais la ville repart de plus belle. Pour la troisième date de son El Dorado Tour, son avant-dernière en France, Shakira a choisi la scène de Floirac. Date qui n’était pas forcément prévue à la base : Shakira a programmé de nouvelles échéances après avoir dû en annuler certaines, à cause de son inflammation des cordes vocales.

Bordeaux et Floirac n’en demandaient pas tant pour leur jeune salle de 11000 places, qui fêtera ses cinq mois d’existence à l’occasion de ce concert (elle a été inaugurée le 24 janvier dernier). Sa directrice d’exploitation, Marie-Philippine Perrin : « C’est un événement programmé assez tardivement sur une saison musicale parce qu’en général, les artistes, on les programme à peu près jusqu’au mois de mai, ensuite ils partent en festival ».

C’est de plus en plus rare d’avoir des artistes comme ça à cette époque de l’année

De camino al venue en Paris! / On my way to the venue in Paris! Shak #ShakiraParispic.twitter.com/18Xedfbfk1 — Shakira 🤫 (@shakira) June 14, 2018

Un repère pour la chanson colombienne

Shakira est une véritable icône et une référence pour tous les Colombiens. « C’est un emblème en Colombie, même si elle n’y vient pratiquement plus », précise Luis Puerta, qui enseigne la salsa colombienne à Bordeaux depuis plus de vingt ans. « Je passe ses musiques pendant l’échauffement, au début de mes cours. Je la fais connaître au travers de mes cours, notamment auprès des personnes âgées. Les gens aiment bien, ils trouvent ça rythmé, ça donne envie de danser », ajoute-t-il. Alors évidemment, ce n’est pas qu’une aubaine culturelle pour l’enseignant. « Je fais des petites vidéos et je les passe sur les réseaux sociaux. Et là je vais en profiter pour faire un peu de publicité ».

Elle donne une idée différente de la Colombie

Braquer les projecteurs

A Bordeaux, on attend beaucoup de cette venue. Marie-Philippine Perrin espère des retombées bénéfiques : « Le concert était sold-out extrêmement rapidement, donc on a pu voir une grosse attente au niveau local, et ensuite, une envie des artistes anglo-saxons de venir se produire à Bordeaux et donc dans cette nouvelle salle de concert ». La salle a majoritairement reçu des chanteurs français comme Charles Aznavour ou Florent Pagny. Et si elle a reçu Depeche Mode, Imagine Dragons ou encore Lenny Kravitz, l’Arena va, avec Shakira, recevoir une star de dimension internationale. « Quand on programme une artiste de cette envergure et de cette notoriété, on s’attend à ce que la zone de chalandise soit beaucoup plus étendue que pour un concert à Bordeaux ou à Toulouse. Shakira est programmée dans 3 lieux en France, Bercy, Floirac et Montpellier : les spectateurs vont venir d’une zone bien plus large », renchérit la directrice.

C’etait incroyable ce soir! Je t’aime la France! Shak pic.twitter.com/Szxa4ut4cn — Shakira 🤫 (@shakira) June 13, 2018

Ce sera l’occasion de faire découvrir cette salle

Et forcément, on met les petits plats dans les grands. « Ce sera forcément un dispositif d’envergure, dans le sens où on est en jauge maximale (public et personnel présents dans la salle), pour assurer la sécurité du public et de fluidifier les entrées, pour que tous puissent accéder rapidement à la salle ». La métropole bordelaise est fin prête pour sa star.

Shakira, El Dorado Tour. Complet. Ce soir (24/06/2018), 20h, Bordeaux Métropole Arena, Floirac.