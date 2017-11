LIVE - France Bleu Loire Océan en direct de Stéréolux à Nantes pour le concert anniversaire du groupe Malted Milk

France Bleu Loire Océan sera en direct depuis le Stéréolux de 19h à minuit ce vendredi 1er décembre pour la soirée exceptionnelle "20 ans de Malted Milk". Retransmission à suivre sur France Bleu Loire Océan. Et nous vous offrons vos places pour assister au concert !

Malted Milk les 20 ans à Stéréolux vendredi 1er décembre à 20h

Depuis deux décennies, Arnaud Fradin a écumé les scènes soul-blues européennes et américaines, après avoir fait acquis son art auprès des meilleurs maîtres de Memphis et du Mississippi. Malted Milk, le groupe dont il est le leader, s’est imposé au fil des ans parmi les formations soul/funk les plus pointues du moment en conquérant les publics des plus grands festivals en France et à l’étranger. Nous vous offrons ce concert à suivre en LIVE sur l'antenne de France Bleu Loire Océan à partir de 19h depuis la salle de concert Stéréolux à Nantes, un partenariat France Bleu Loire Océan.

Découvrez l'univers de Malted Milk en LIVE

Au programme de ce concert événement

Pour célébrer les 20 ans de carrière du groupe Malted Milk, cette soirée concert débutera avec en 1ère partie le groupe Djü Djü, suivi par The Possums, Alexis Evans et Ben L'oncle Soul. Et à 21h30 retrouvé Malted Milk sur scène et fêtez l'anniversaire du groupe !

20h - Djü Djü - djudjumusic.com

20h30 - The Possums - the-possums.com

21h10 : Alexis Evans - alexisevans.fr et Ben L’Oncle Soul - benlonclesoul.com

21h30 : Concert 20 ans MALTED MILK + Guests

