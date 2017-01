Sting, Julien Doré, M Pokora, Amir, Kungs et Boulevard des airs au France Bleu Live Festival à Avoriaz

Le plateau d'artistes du France Bleu Live Festival est désormais complet et officiel ! Julien Doré, M Pokora, Amir, Boulevard des airs, Kungs et Sting vous donnent rendez-vous pour une semaine de concerts du 27 au 31 mars, au pied des pistes d'Avoriaz 1800 !

Boulevard des airs, Amir, M Pokora, Julien Doré, Kungs et Sting ! France Bleu vous offre un plateau exceptionnel, pour une semaine entière de concerts depuis la station de ski Avoriaz 1800 en Haute-Savoie, du 27 au 31 mars prochain. (Vous avez toujours la possibilité de jouer avec nous jusqu'au 20 janvier, pour gagner une semaine de ski et l'accès à tous les concerts du festival !).

Sting, prestigieux invité du France Bleu Live Festival

Sting est donc le dernier invité de ce tout premier France Bleu Live Festival. La légende vivante à la voix si envoûtante, ex-membre du groupe Police, est de retour depuis le mois de novembre dernier avec l'album "57th & 9th". Le chanteur de "Roxanne" se produira lors d"une session acoustique de six titres sur la scène France Bleu d'Avoriaz le vendredi 31 mars.

Ce sera ensuite, le DJ français Kungs, (nommé aux prochaines Victoires de la Musique) qui prendra les manettes pour faire fondre la neige de la station savoyarde au son de sa dance entraînante !

Les artistes du moment se donnent rendez-vous à Avoriaz !

Une semaine chargée donc pour tous les amoureux de sports d'hiver et de musique ! Hormis Sting et Kungs, rappelons que chaque soir de la semaine verra son concert avec les stars du moment : Boulevard des airs et leur tube "Bruxelles" seront avec nous le 27 mars. Julien Doré, bien parti pour un nouveau carton avec l'album "&", se produira lui le 28. M Pokora prendra le relais le 29 mars, fort de l'énorme succès de "My way". Amir, dont le tube "J'ai cherché" est sur toutes les lèvres, fera lui son France Bleu Live le 30 mars.

Tous ces concerts seront, bien sur, retransmis par la suite sur les antennes de France Bleu. Le premier rendez-vous est pris avec Julien Doré. Vous pourrez retrouver sa performance le 30 mars à l'antenne, dès 22h.