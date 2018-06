Sélestat, France

La finale du concours de chanson en alsacien et platt 2018, d'Stimme, se tient ce vendredi 30 juin à partir de 20h30 à la salle des Tanzmatten à Sélestat. Les trois candidats restant en lice, Julien Hachemi, Cadillac Lilou et Serge Rieger se produiront sur scène et interprèteront plusieurs chansons. Ils sont accompagnés de Matskat, Léopoldine HH, les Hopla Guys et le gagnant de la première édition du concours d'Stimme, Gaël Sieffert. Ils rivaliseront de talent pour décrocher le prix de grand gagnant.

Suivez la finale de d'Stimme en direct vidéo ici

Ce grand concours est co-organisé par France Bleu Elsass et l'Office pour la Langue et la Culture d'Alsace. Une soirée animée en alsacien par Pierre Nuss.

Ce concours bénéficie du soutien du Crédit Mutuel, d’Orange, de la Sacem, des Cafés Reck, du complexe culturel et festif Les Tanzmatten de Sélestat, ainsi que de la Ville de Sélestat.