Suprême NTM, Roméo Elvis, The Chainsmokers... découvrez le programme des Eurockéennes du jeudi 4 juillet

Belfort, France

Ca y est, le festival des Eurocks démarre ce soir ! Le site du lac de Malsaucy va de nouveau être investi par plus de 100 000 festivaliers (135 000 l'an dernier, pour les 30 ans des Eurockéennes). Voici le programme de cette première journée de concerts.

The Chainsmokers

Le duo américain originaire de New York débarque à Belfort pour ce premier jour de festival. Il y a 5 ans, ils se font connaître grâce à leur titre #SELFIE, puis enchaînent les succès électro-pop, avec notamment Don't Let Me Down en 2016.

Suprême NTM

Le duo iconique du rap français passe pour la troisième fois par le festival des Eurockéennes. Les deux rappeurs JoeyStarr et Kool Shen ont formé NTM en 1988, avant de le dissoudre dix ans plus tard. Ils se reforment pour leurs vingt ans en 2008 puis leur trente ans en 2018, notamment avec leur single Sur le drapeau, avec le rappeur Sofiane.

Roméo Elvis

Autre gros artiste de rap à venir aux Eurocks cette année : Roméo Elvis. Le jeune belge de 26 ans ne s'est fait connaître au grand public que récemment, avec son EP Morale, ou encore Bruxelles arrive en 2016. Son deuxième album, Chocolat, est sorti le 12 avril dernier.

Interpol

Le groupe de rock américain Interpol sera aussi de la partie ce soir au lac de Malsaucy. Formé il y a 22 ans, il a déjà sorti six albums studio, ce qui en fait un groupe phare de la scène indépendante new-yorkaise et une référence du "post-punk revival" des années 2000. Interpol s'est notamment fait connaître avec All The Rage Back Home en 2014.

Mais outre ces quatre gros artistes, le premier jour de cette édition 2019 des Eurockéennes accueillera également Slash, Suicideboys, Sheck Wes, Fontaines D.C.,... Tout le programme est disponible en vidéo.