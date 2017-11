Thriller de Mickaël Jackson : les 35 ans de l'album de tous les records

30 novembre 1982 : Mickaël Jackson sort son album Thriller. 35 ans après, l'album s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Classez les chansons de l'album selon vos préférences et écoutez-les sur France Bleu Normandie.

C'était il y a 35 ans aujourd'hui : Mickaël Jackson sortait son 6e album Thriller, réalisé avec Quincy Jones. Un album encensé par la critique qui vaudra à Mickaël Jackson son surnom de Roi de la pop.

Au début de cette année 2017, l'album vient de recevoir sa 33e certification de disque de platine aux Etats-Unis (aux Etats-Unis, un disque de platine représente un million de ventes). C'est l'album le plus vendu sur le territoire américain.

En 1984 Thriller remportait aussi le plus grand nombre de Grammy Awards : pas moins de huit récompenses dans trois genres différents : pop, rock et RandB.

Et parmi les neuf chansons de l'album, sept d'entre elles deviendront des singles qui se classeront tous le top 10 des meilleures ventes.

Les chansons de l'album Thriller :

Wanna be startin’ somethin’

Baby be mine

The girl is mine

Thriller

Beat it

Billie Jean

Human nature

P.Y.T. Pretty young thing

The lady in my life

Ecoutez l'album Thriller sur France Bleu Normandie

Pour fêter la sortie de cet album, France Bleu Normandie en diffuse les chansons tout au long de cette journée anniversaire : jeudi 30 novembre.

Le bonus de cette journée : à 18h45, Sylvain Geffroy diffusera les trois chansons que vous préférez. Votez maintenant ! (en bas de cette page, vous retrouverez les vidéos de l'album pour vous les remettre en mémoire)

Thriller de Mickaël Jackson en vidéo