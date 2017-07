Tournée française de Céline Dion - Les auditeurs de France Bleu rencontrent la star

La tournée française de Céline Dion est à vivre avec France Bleu, partenaire radio exclusif. Après un premier concert à Bordeaux, la star québécoise donnait deux concerts à Lille les 1er et 2 juillet. L'occasion pour plusieurs auditeurs de France Bleu Nord et Picardie de rencontrer la diva !

Céline Dion est en tournée dans plusieurs villes de France jusqu'au 20 juillet prochain avec France Bleu, partenaire radio exclusif ! Après un premier concert à Bordeaux, la star québécoise était présente pour 2 dates au stade Pierre Mauroy de Lille les 1er et 2 juillet derniers.

Les auditeurs de France Bleu rencontrent Céline Dion

C'est ainsi que Sacha et Stéphanie, Frédéric et Cindy, ainsi que Ophélie et Laetitia, ont pu rencontrer la star, après avoir assisté à son show en jouant avec France Bleu Picardie et France Bleu Nord. Un spectacle de près de 2h ou la chanteuse québécoise a repris notamment les grands standards de son répertoire, à l'image de "My heart will go on" :

Les heureux gagnants ont eu la chance de pouvoir poser aux côtés de la chanteuse... Un moment unique et une photo souvenir !

Prochaines étapes pour la chanteuse québécoise : Paris, Lyon, Marseille et Nice... Vous en serez ?