Tours : Thé Vanille en live ce mercredi 6 novembre au café le Cubrik, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu

Tours, France

Voilà 3 ans que Thé Vanille, les Tourangeaux, enchaînent les dates en France avec une belle énergie rock. À vrai dire au pays adepte des "étiquettes", en donner une au style de Thé Vanille n'est pas une mince affaire. Quel beau mélange ! Le mieux c'est de les voir sur scène, là où leur folie s'exprime. Ce mercredi 6 novembre Thé Vanille est l'invité "Nouvelle Scène" de France Bleu Touraine et PROG au café le Cubrik rue du change à Tours. Ce live à partir de 18h sera l'occasion de découvrir les nouveaux titres du 3ème EP du groupe, "Ville Hantée".

THE VANILLE - LA BIO

"Le monde est absurde ! Les Monthy Python nous avaient pourtant prévenu dans « Le Sens de la Vie ». Dans une ré-interprétation avec larsens et delays les TV ajoutent leur grain de poivre à ce continuum espace-temps. Un sens de de la folie, de l’immédiat. Les équilibres ne s’expliquent pas. C’est de la chimie, c’est viscéral, c’est brut et inné.

Ils ont cette magie de rendre palpable leur cohésion. La monstrueuse parade de ces freaks est une banderole pour le collectif. La famille de cœur que l’on se crée, celle qui est le meilleur rempart à ce monde normé.

De leurs influences éparses (du classic rock 90’s au psyché, des envolées électriques aux sonorités pop de stade), ils ont créé une transmutation idéale. De Joan Jett à Deerhoof, de T.Rex à King Gizzard, de No Doubt au B52’s. La vérité se lit on stage, sur les visages qui se déforment, les muscles qui se tendent et leur capacité par des sauts et des mimiques à rendre plausible un univers qu’ils semblent les seuls à comprendre. La satisfaction de la mission réussie ne s’obtient qu’au moment du dernier larsen, de cet instant où la chaleur des corps en fosse est littéralement palpable." (Jocelyn Borde)