Artois Expo/ St Laurent-Blangy - 50 avenue Roger Salengro - 62000

Pour cette première édition, vendredi 19 octobre, le reggae sera de mise avec une programmation exceptionnelle réunissant trois groupes dont la réputation n’est plus à faire.

- PIERPOLJAK

Après une victoire de la musique en 2000, un disque de platine avec « Kingston Karma » et plusieurs albums disques d'or, Pierpoljak a marqué une génération avec des titres tels que « Je ne sais pas jouer », « Pierpoljak » ... et de nombreux morceaux tout droit sortis des célèbres studios jamaïcains Tuff Gong. Après« Général Indigo » (sortie en Mars 2016), Pierpoljake est revienu en Février 2017 avec un nouvel album « Chapeau de Paille »!



- TOMAWOK

Après avoir sorti 3 street CD « Lyric’Hall », « Clash pas l’apache », « Inna di tipi » et un premier album « Wakatanka » qui a bien fait parlé de lui, après plus de 900 dates dans une dizaine de pays, TOMAWOK nous livre un second opus intitulé « WEEDAMUFFIN ». Tomawok est entouré de la crème des musiciens et producteurs tel que Kubix, Dreadsquad, Manudigital, Krak In Dub, Irie Ites et Deebuzz ; ce qui a donné une base de versions instrumentales puissantes et variées oscillant entre roots, reggae, ragga, rub a dub, digital, ska, dancehall, avec quelques pointes de dubstep, jungle, stepper…

- UNITY FAMILY

Fruit de la rencontre entre l'artiste Français El Maestro et l'artiste Belge Sitting Bull ! Il s'agit d'un band de 5 musiciens 2 Mc avec une combinaison Anglais/ Français !

Les 7 membres de Unity Family vous livre un live bouillant , avec une énergie contagieuse pulsé au coeur du chaudron Reggae dans lequel ils sont tombés étant petits !

Une énorme ambiance avec une irrésistible envie de danser qui va s'emparer de vous! Leur recette ? Des textes engagés , leurs expériences de vie au quotidien avec comme message de propagande la Paix , l'Amour et l'unité !

