VIDÉO - Céline Dion chante "My heart will go on" aux Billboard Music Awards pour les 20 ans de "Titanic"

Vingt ans après la sortie du film "Titanic" et le célébrissime tube "My heart will go on,' qui en est la chanson phare, Céline Dion a livré hier soir une performance émouvante sur le plateau des Billboard Music Awards en reprenant en live ce titre désormais mythique. Découvrez plutôt...

"Titanic", le film de James Cameron désormais entré au panthéon du Cinéma, fête ses 20 ans cette année. Il en est de même pour ce qui est peut-être le plus gros tube de la diva québécoise : "My heart will go on".

Une performance acclamée sur les réseaux sociaux

C'est pour fêter cet anniversaire que Céline Dion a interprété en live ce titre sur le plateau des Billboard Music Awards qui se tenait ce dimanche soir à Las Vegas. "My heart will go on" qui avait, rappelons-le, reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale au moment de sa sortie en 1997. Sa performance, poignante et très juste, a été saluée à l'unanimité par des milliers d'internautes sur twitter.

"C'est un tube que je chanterai jusqu'à la fin de mes jours !" - Céline Dion

La star se confiait quelques heures avant sa performance sur ce grand classique de son répertoire : "Je n'arrive pas à croire que cela fasse déjà 20 ans ! Quel honneur ! C'est un classique que je chanterai jusqu'à la fin de mes jours (...) Parfois je me lasse de la chanter et puis le rideau s'ouvre et je vois mes fans émus de l'entendre... Je ne peux pas me plaindre, je suis très chanceuse !"