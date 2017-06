VIDÉO - Céline Dion entame sa tournée européenne. Découvrez les premières images

C'est ce jeudi 15 juin que Céline Dion a entamé sa tournée européenne. Avant de passer par la France, l'Allemagne, la Suède ou encore le Royaume-Uni, la star québécoise a donné son premier concert au Royal Arena de Copenhague. Découvrez quelques extraits et images de sa prestation.

Cela faisait plus de 8 ans que Céline Dion n'avait pas fait de tournée en Europe ! C'est ce jeudi 15 juin que la diva québécoise a entamé une nouvelle série de concerts depuis le Royal Arena de Copenhague au Danemark. Tournée européenne qui l'amènera jusqu' en France le 29 juin prochain à Bordeaux avec France Bleu, partenaire radio exclusif. (Retrouvez toutes les dates françaises sur francebleu.fr)

Découvrez quelques secondes du concert de Céline Dion en vidéo

Pour cette grande première, Céline Dion n'a pas manqué de chanter quelques uns des plus grands tubes de sa carrière avec "Because You Loved Me", "How Does A Moment Last Forever" du film "La Belle & la Bête" et bien sur le cultissime "My Heart Will Go On". La star francophone a également interprété des titres que l'on connaît peut-être (à peine) moins en France : "I drove all night" et "Taking chances". Regardez plutôt :

Ces quelques photos du concert de Céline Dion témoignent d'une scénographie soignée, d'une ambiance de feu, et de moments de partage avec son public comme la star se plaît à le faire... Encore un peu de patience pour la voir arriver en France !