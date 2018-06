Quatrième édition pour le Vercors Music Festival organisé au coeur du massif du Vercors organisé du 6 au 10 juillet par l'association Vercors en scènes, le réseau Spedidam et avec France Bleu Isère. Découvrez la programmation avec Bigflo et Oli, Asaf Avidan, Arthur H et Juliette Armanet.

Le Vercors Music Festival commence à se faire un nom en Isère ! Créé il y a quatre ans, cet événement organise une nouvelle édition cet été, du 6 au 10 juillet 2018 sur le plateau du Vercors à Autrans-Méaudre. Il est organisé par l'association Vercors en scènes en partenariat avec la Communauté de communes du Massif du Vercors et la commune d'Autrans-Méaudre ainsi que France Bleu Isère. Il s'inscrit dans le réseau des festival Spedidam.

La programmation du festival

Cette année encore, la programmation est riche de plusieurs têtes d'affiche : Juliette Armanet, Bigflo et Oli, Arthur H, Keziah Jones. Découvrez également de nombreux artistes de la scène locale comme Kespar, sélectionné recemment pour la Fête de la musique France Bleu Isère 2018.

Découvrez la playlist France Bleu Isère des artistes de l'édition 2018 ⤵

France Bleu Isère en direct du Vercors Music Festival

Retrouvez France Bleu Isère en direct du festival les vendredi et mardi, entre 17h et 19h pour deux émissions de "Ça vaut le détour" exceptionnelles.

Où, quand, combien ?

Le festival se déroule à Autrans sur le plateau du Vercors, route de la Foulée blanche du 6 au 10 juillet. Les places sont vendues sur la billetterie entre 30 et 35 euros par soirée. Les pass week-end (samedi et dimanche) et "pop pass" (lundi et mardi) coûtent 50 euros. Le pass pour cinq jours est à 125 euros.