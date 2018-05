Fianso, Vald, Rémy ou encore Kalash : 11 rappeurs en tout, réunis sur la scène de l'Embarcadère à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour un concert exceptionnel organisé par l'association Sport'A Vie. L'objectif, réunir des fonds et emmener 150 jeunes en Russie pour assister à la Coupe du Monde.

Aubervilliers, France

Une affiche qui fait rêver les fans : Fianso, Vald, Rémy ou encore Kalash, c'est toute la crème du rap français actuel qui s'est réunie ce samedi 5 mai à Aubervilliers pour un concert solidaire, organisé par l'association Sport'A Vie (fondée en 2001 par Rachid Djouadi).

Le but, réunir des fonds pour pouvoir emmener 150 jeunes en Russie, pour assister à la Coupe du Monde 2018. Pour cela, les 11 rappeurs ont tous accepté de venir se produire sur scène bénévolement. Tous les bénéfices engendrés par la vente des billets (20 euros l'unité) vont donc pouvoir être utilisés pour préparer ce voyage.

Yasmine, la cousine du rappeur Fianso (et employée à la mairie d'Aubervilliers) n'a eu aucun mal à le convaincre. "Je lui ai parlé du projet, que j'ai trouvé fantastique, raconte-elle. Je lui ai demandé de faire un chèque, pour que ces enfants puissent partir".

Fianso m'a répondu : "Non, on va faire mieux. Je vais t'offrir un concert".

Fianso a ensuite mobilisé son réseau, et ce sont finalement 11 rappeurs, très connus et appréciés des jeunes qui ont accepté de venir se produire gratuitement sur la scène de l'Embarcadère. Près de 900 places ont été vendues, et la température est montée très haut dans le public.

Le parrain de ce concert organisé par l'association @sportavie, @Fianso est sur scène avec @vald_ld à #Aubervilliers. Entre 850 et 900 personnes dans le public, et 11 rappeurs venus faire le show bénévolement : les bénéfices serviront à emmener 150 jeunes au #mondial2018pic.twitter.com/f6b4FUxGAQ — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 5, 2018

La révélation #rap du moment @Cestremy est sur la scène, chez lui à #Aubervilliers#seinesaintdenis pr concert de l'association @sportavie, parrainé par @Fianso. Les bénéfices serviront à envoyer 150 jeunes au #mondial2018pic.twitter.com/T2xxn89JJE — France Bleu Paris (@francebleuParis) May 5, 2018

Prochain rendez-vous entre le rappeur et l'association, un tournoi de football organisé mercredi 9 mai au Stade de France. Les 150 jeunes qui feront partie du voyage à Moscou seront là.