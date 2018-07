La Rochelle, France

Mardi 11 juillet - Christopher Stills & Adam Naas

Christopher Stills, fils de Véronique Sanson et de Stephen Stills, à 43 ans et a choisi, comme ses parents, de faire carrière dans la musique. Lui aussi, auteur-compositeur-interprète sort aujourd'hui son 5ème album.

Christopher Stills © Radio France - P Cléro

Adam Naas, auteur et interprète de "Fading Away", une voix impressionnante, un style pop rafraîchissant, une identité musicale si personnelle et particulière. A 23 ans ce musicien sortira son 1er album en septembre prochain.