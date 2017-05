VIDÉO - Sting en concert dans France Bleu Live

Rendez-vous ce jeudi 11 mai dès 22h sur l'antenne de France Bleu, pour assister au concert de Sting, enregistré il y a quelques semaines au France Bleu Live Festival d'Avoriaz ! Profitez-en également en vidéo, avec 3 titres issus de ce concert à visionner tranquillement sur francebleu.fr.

Sting était l'invité du France Bleu Live Festival, qui se tenait du 27 au 31 mars dernier depuis la station d'Avoriaz 1800, en compagnie de M.Pokora, Amir ou encore Julien Doré... Ce concert, vous pourrez l'écouter en intégralité sur France Bleu, jeudi 11 mai dès 22h, (rediffusion samedi 13 mai à 16h).

Trois titres du concert en vidéo !

Retrouvez ci-dessous un extrait du concert en vidéo. Trois titres sont à découvrir en version live : le mythique "Message in the bottle" que Sting chantait à l'époque avec son groupe Police, ainsi que "I can't stop thinking about you" et "50 000" qui sont issus de son dernier album : "57th & 9th".