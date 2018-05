Suivez le concert de trois groupes de la région Champagne-Ardenne : Yan Caulfield, Bourjoy et Under Dog Effect. A écouter et à regarder sans modération, le concert a été enregistré en public dans la salle du Carré Blanc à Tinqueux.

Tinqueux, France

Le vendredi 20 avril, France Bleu Champagne-Ardenne organisait un concert dans la salle du Carré Blanc à Tinqueux. Un concert avec trois groupes locaux de qualité : Yan Caulfield, Bourjoy et Under Dog Effect.

Pendant deux heures, le public a pu découvrir ces artistes. Le concert a été enregistré et il est diffusé sur France bleu Champagne-Ardenne le jeudi 3 mai de 21h à 23h, le vendredi 18 mai de 21h à 23h, et le samedi 26 mai de 15h à 17h et de 20h à 22h.

La soirée est présentée par Sébastien Gitton et mixée par l'équipe technique : Victor Bura, Julie Hainault et Yohann Foubert.

Les vidéos de Yan Caulfield, Bourjoy et Under Dog Effect

Le concert était diffusé en Facebook live sur la page Facebook de France Bleu Champagne-Ardenne. Retrouvez ci-dessous les vidéos des trois groupes.