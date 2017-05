VIDÉOS - Amir en concert dans France Bleu Live

Amir vous donne rendez-vous ce jeudi 1er juin à partir de 22h pour découvrir le concert qu'il a livré au France Bleu Live Festival d'Avoriaz il y a quelques semaines. Retrouvez ici les titres "On dirait" et "J'ai cherché" en vidéo ainsi qu'une interview du chanteur aux côtés d'Élodie Suigo.

Amir était l'un des invités du France Bleu Live Festival, qui se tenait en mars dernier au bas des pistes d'Avoriaz 1800. Parmi les invités, M Pokora ou encore Julien Doré... Retrouvez ce jeudi 1er juin, dès 22h, l'intégralité du concert d'Amir sur les antennes de France Bleu. Rediffusion programmée le samedi 3 juin à partir de 16h.

De plus, francebleu.fr vous offre deux titres issus de ce concert en vidéo ainsi qu'une interview de l'artiste enregistrée quelques heures avant son passage dans France Bleu Live. Le chanteur y parle, notamment, de l'enregistrement de son deuxième album.

"J'ai cherché" - (LIVE)

"On dirait" - (LIVE)

Amir : "Mon deuxième album est déjà écrit et il contient beaucoup de nouveautés !"

Le jeune chanteur nous révélait, à l'occasion de l'enregistrement de ce France Bleu Live Festival, que le travail sur son deuxième album avait déjà bien avancé : "Il est déjà écrit et il contient beaucoup de nouveautés". Amir ajoute que ce nouvel opus sera "moins personnel", jugeant qu'il a déjà beaucoup abordé sa vie dans son premier album. "Ce sera l'occasion de parler de pleins de nouvelles choses" avance-t-il, "de sujets plus sociétaux, sur lesquels on a envie de tous se serrer les coudes !". Amir poursuit : "Je parle beaucoup plus d'amour, du couple notamment" et "je ne manque pas non plus d'apporter ces chansons sur lesquelles on danse et on fait la fête" promet-il, dans un sourire.

Amir au France Bleu Live Festival, l'interview complète

Retrouvez ci-dessous l'interview complète d'Amir depuis le France Bleu Live Festival. Pendant près de 15 minutes, le chanteur se livre sur sa carrière avortée dans la chirurgie dentaire, sur sa reconnaissance envers son public et sur la manière dont il créé ses chansons...