VIDÉOS - Claudio Capéo, invité de France Bleu Live

Claudio Capéo est l'invité de France Bleu Live. L’interprète de "Un homme debout", qui a vendu plus de 300 000 exemplaires de son album, offre un concert entièrement réservé aux auditeurs de France Bleu ce jeudi 23 février dès 22h. Découvrez dès maintenant deux titres et une interview en vidéo.

Après Vianney en janvier dernier, c'est Claudio Capéo qui est le nouvel invité de France Bleu Live. Le jeune chanteur et accordéoniste alsacien, que certains comparent à Zaz, vous offre un concert exclusif le jeudi 23 février prochain dès 22h (rediffusion le samedi 25 février à 16h et 21h). Pour patienter, découvrez d'ores et déjà deux extraits vidéo de ce France Bleu Live, ainsi qu'une interview enregistrée il y a quelques jours depuis la Maison de la Radio à Paris :

"Un homme debout"

"Ça va, ça va"

"Mon succès était tellement inespéré !"

Le succès retentissant qu'il rencontre après plusieurs années de galère, son aventure dans "The Voice", sa rencontre avec le producteur de Zaz, son parcours d'accordéoniste, ou encore l'engouement du public... Claudio Capéo se raconte au micro d'Élodie Suigo, quelques heures avant l'enregistrement de son France Bleu Live. Découvrez l'intégralité de cette interview :