VIDEOS Elles ont chanté en duo avec Amaury Vassili au Zénith de Rouen Coralie et Elise

A l'occasion de ses dix ans de carrière, le chanteur rouennais Amaury Vassili a décidé d'inviter un auditeur ou une auditrice à chanter en duo avec lui. Les candidatures ont été nombreuses et surtout de grande qualité.

Parmi ces candidatures, cinq ont été retenues par Amaury Vassili. Les cinq finalistes ont participé chacune à une émission en direct sur France Bleu Normandie la semaine du 18 au 22 février. Retrouver les vidéos de leurs passages. Elles ont chacune chanté un premier extrait de chanson a cappella avant de chanter un extrait du duo "Vivo per leï".

Parmi les cinq candidates, Amaury Vassili a eu beaucoup de mal à choisir. "Elles chantent toutes très bien et ont chacune une voix avec une tessiture intéressante". Mais il a fallu faire un choix et Amaury a fini par en sélectionner deux : Coralie Ouatmani et Elise Ald. Et les deux jeunes filles se sont retrouvées sur la scène du Zénith, en direct, avec Amaury Vassili.

