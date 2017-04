VIDÉOS - M. Pokora : "À 10 ans je connaissais les chorégraphies des boys bands par cœur !"

M. Pokora était l'invité du premier France Bleu Live Festival qui se tenait à Avoriaz il y a quelques semaines. Découvrez l'intégralité de son concert jeudi 27 avril dès 22h. Pour patienter, nous vous proposons de découvrir en vidéo le titre "Alexandrie, Alexandra" et une interview du chanteur.

M. Pokora était l'invité du France Bleu Live Festival, qui se tenait du 27 au 31 mars dernier depuis la station d'Avoriaz 1800, en compagnie de Sting, Amir ou encore Julien Doré... Un concert que vous pourrez écouter en intégralité sur France Bleu, jeudi 27 avril dès 22h, (rediffusion samedi 29 avril à 16h). Retrouvez-en un extrait ci-dessous :

M. Pokora - Alexandrie, Alexandra (live)

Quelques heures avant l'enregistrement de ce concert, le chanteur se confiait à Élodie Suigo au bord des pistes de la station haut-savoyarde. Il évoque notamment la charge de travail qui s'est imposée à lui dans la genèse de l'album "My way", de l'hommage qu'il a souhaité y rendre à Claude François et nous confie l'admiration qu'il avait pour les boys bands étant enfant

"À 10 ans je connaissais les chorégraphies des boys bands par cœur !"

Enfant, Matt Pokora révèle qu'il écoutait beaucoup les boys bands de l'époque : "Le premier concert de ma vie ? 1996, les Backstreet boys au Galaxie d'Amnéville, j'avais 11 ans." D'ailleurs l'artiste d'origine strasbourgeoise raconte une anecdote sur la tournée actuelle qui l'a fait passé par cette salle de concert : "J'y ai joué récemment et j'en ai parlé au public. Je leur ai indiqué où j'étais placé lors de ce concert il y a maintenant 21 ans." Il ajoute : "Je leur ai dit : « peut-être que ce soir il y a une petite ou un petit, à la même place que moi à l'époque, qui est en train de danser et de me regarder. Et bien dis-toi que tout est possible dans la vie. Peut-être qu'un jour tu seras à ma place ! »" Déjà passionné de danse et de chant, Matt Pokora raconte : "À 10 ans, je connaissais leurs chorégraphies : comme je ne pouvais pas les voir dans les émissions tard le soir, ma mère m'enregistrait leurs passages à la TV française. Le lendemain je me repassais les K7 vidéos et j'apprenais les chorégraphies qu'ils faisaient..."

"Faire un album de reprises, ce n'est pas rechercher la facilité"

Matt Pokora le déplore : "Quand on parle d'album de reprises, pour les gens c'est rechercher la facilité." Le jeune chanteur raconte, qu'au contraire il pense avoir "encore plus travaillé dans cet album que pour les précédents. C'est le cas également pour les clips, la tournée, les costumes..." Il explique également qu'à plus forte raison, sur cet album, il fallait surtout veiller à respecter la mémoire de Claude François, ne pas "tomber dans la caricature" et éviter "que les gens prennent pas mal telle ou telle chose".

"J'ai voulu rendre hommage à Claude François tout en gardant les codes de mon époque"

Admirateur de la carrière de Cloclo, le jeune Strasbourgeois explique avoir voulu "rendre hommage" à la star, "à sa carrière et à son oeuvre" tout en "gardant ses influences" de jeune né dans les années 80. M Pokora explique : "Je ne voulais pas me déguiser mais garder les codes vestimentaires d'aujourd'hui. Avoir des chorégraphies actuelles, contemporaines : le bagage technique que l'on a aujourd'hui est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient à l'époque. (...) Je voulais garder mes codes à moi, c'est important."

L'interview en intégralité

Son album "My way", la tournée qu'il a entrepris partout en France, l'expérience "Robin des bois", ou encore la chanson qu'il aurait rêvé d'écrire... Pendant une vingtaine de minutes, Matt Pokora se raconte au micro d'Élodie Suigo. Un entretien à voir en intégralité ci-dessous :