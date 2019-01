Vos invitations pour assister à l'Affaire Brassens au cinéma le 18 janvier

Nouvelle-Aquitaine, France

Vendredi 18 janvier le spectacle musical "l'Affaire Brassens" se joue au Théâtre de Périgueux à 20h30, un concert retransmis en direct au cinéma que France Bleu vous propose de venir vivre sur grand écran. Durant cette soirée, Jean Bonnefon, Patrick Descamps, Jacques Gandon et Patrick Salinié revisitent les chansons de Brassens sur des arrangements folks, blues et polyphoniques. Avec en fil rouge la voix de Claude Villers, l'inoubliable président du Tribunal des Flagrants Délires, les 4 musiciens-comédiens qui sont accusés de continuer à divulguer les "chansons subversives" de Georges Brassens, parcourent les thèmes chers au poète sétois (l’amour, la mort, la religion, les révoltes...). C'est en définitive le public qui est le seul juge de la soirée et qui condamnera peut-être les 4 complices à chanter quelques chansons supplémentaires en rappel !

France Bleu, partenaire de ce concert, vous invite le vendredi 18 janvier à 20h30 au cinéma pour suivre ce spectacle musical

Cinéma Agnès Varda à La Tranche sur Mer (85)

Espace Cinémas à Luçon (85)

Le Rex à Sarlat (24)

Le Fauteuil Rouge à Bressuire (79)

Ciné à Châtellerault (86)