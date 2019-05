Wazemmes l'Accordéon : Edition SPACIALE du 18 mai au 15 juin

Le festival Wazemmes l’Accordéon est de retour du 18 mai au 15 juin, sous le sombrero du Mexique. Trois semaines printanières autour de l’Accordéon, dans le formidable quartier de Wazemmes mais aussi dans toute la métropole lilloise et bien au-delà.

Wazemmes, Lille, France

Un grand festival populaire et festif, indispensable dans la région.

L’association Flonflons reprend évidemment les ingrédients de sa recette miracle de ses éditions précédentes : Musique du monde et du terroir, danse et fête mais aussi de la pétanque et une caravane !

Programme de cette 21ème édition :

Samedi 18 Mai : 2020 Troubadours Projet Européen : Trouba Train-Trip Bruxelles-Lille

Dans le cadre du projet européen 2020 Troubadours : un voyage en train est organisé de Bruxelles à Lille avec des arrêts musicaux à Tournai, Mouscron et Courtrai, ainsi que des performances lors des haltes. De nombreux artistes et accompagnants feront le voyage, avec à l’arrivée un concert au parc Matisse en collaboration avec Eldorado. Pour l’occasion, ils nous font le plaisir de venir au festival Wazemmes l’Accordéon : Arno, Salvatore Adamo et Dick Annegarn. Une création originale pour cet événement unique, ils chanteront deux chansons, accompagnés par l’orchestre international du Vetex.

Tout au long de cette journée, nous retrouverons de nombreux artistes européens ; tels que Rumbaristas, De Triple, Joan Garriga et bien d’autres…

Week-end du 24/25/26 Mai : Weekend ST SO Mexico by Flonflons

3 jours de fiesta mexicaine pour l’édition spaciale du festival Wazemmes l’Accordéon dans le cadre du printemps Eldorado de Lille 3000 !!! Flonflons débarque à la Gare St Sauveur pour fêter le Mexique avec une création speciale, les Mariatchoum by Flonflons. Ils seront accompagnés de Dj Dany Roméro, Sindicato Sonico et les Mexican Shamans.

Mardi 28 Mai : Concert Mes Souliers Sont Rouges &… - Prévente à partir de 10€.

Pour cette soirée rock and folkesque au Grand Sud, 4 groupes se partageront la scène : Mes souliers sont rouges, Les 3 Fromages, Lénine Renaud & Ukuleleboboys. Un show qui va retourner le Grand Sud, une date exceptionnelle à ne pas manquer.

Mercredi 29 Mai : Le Bal du Cheval Blanc (SOLD OUT)

Un des must du festival Wazemmes l’Accordéon : Le Bal du Cheval Blanc, événement mythique de la région revient cette année encore pour

fêter sa 6ème édition ! Les zazous seront bien évidemment de la partie, il n’y a pas de bal sans les Zazous !!! Victime de son succès, le bal est

sold out de plus en plus tôt, heureusement pour les retardataires, une poignée de places sera en vente le jour-J au Grand Sud, à l’ouverture.

Jeudi 30 Mai : Waz Pétanque Cup

Le meilleur tournoi de pétanque à des centaines de kilomètres à la ronde ! Inscriptions en triplette: 2€/personne reversés au Secours Populaire Nord. 300 équipes, vous avez bien lu ! 300 équipes s’affronteront au Barnum des Postes et à la place Casquette. Cette année, un nouveau prix fait son apparition : le meilleur déguisement !

Samedi 1er Juin : 12 bars 12 Groupes

12 bars de Wazemmes accueillent 12 groupes le soir du 1er Juin (programmation exacte à retrouver sur le site) parallèlement concerts gratuits à la Maison Folie Wazemmes avec : Rodéo Spaghetti, Turfu, Zaraf Guili et Gibraltar !

Dimanche 2 Juin : La Caravane Vanne

La traditionnelle balade cyclo touristique du festival avec à la clé la célébration de l’amitié transfrontalière franco-belge, convivial et dépaysant pour petits & grands au fil du lac du Héron !

Samedi 8 Juin : Les Grands Bals avec Alejandra Robes.

Les Grands Bals de Wazemmes l’Accordéon, sont une institution ! Pour cette année, placée sous les couleurs du Mexique, Eldorado investira le parvis de la Maison Folie Wazemmes avec un show exclusif d’Alejandra Robles accompagnée de l’Harmonie de Fives, mais aussi Les Caméléons, Altavoz, los Trobadores et la mythique Bande à Paulo.

Dimanche 9 Juin : Village W

Le plus festif dimanche Lillois se tient encore une fois à La Maison Folie Wazemmes. Au programme de cette folle journée : Barbecue Mexicain, Joan Garriga, Rumbaristas, Yuriy Gurzhy, et une programmation à venir... Une journée « World music » unique pour clôturer ce week-end fort en émotion.

Samedi 15 Juin : Clôture du Festival Wazemmes l’Accordéon

En l’honneur de la fête de la Saint Jean et pour clôturer la 21ème édition du festival Wazemmes

Adamo

Dick Annegarn

Arno

Joan Garrigan

Lénine Renaud - Photo François Bodard

Les 3 Fromages - Photo Duman Création

Mes Souliers sont Rouges

