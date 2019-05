Yeast sur la scène Bleu au FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Yeast, indie pop rock (France, Lyon)

Avec son énergie rock, ses mélodies dream - pop et sa touche funky, le groupe lyonnais YEAST propose des compositions personnelles authentiques. Leur énergie très puissante en live et leur mélodie entêtante permet de donner une dimension aérienne et groove à des sonorités parfois mélancoliques et pleines d’émotions. Composé de 4 musiciens se répartissant guitare, claviers, percussions, basse, batterie et chant, YEAST explore et nous révèle une musique touchante et accessible grâce à sa pop légère et aérienne.

Yeast est sur la scène Bleu du FIMU 2019 lundi 10 juin à 15h45