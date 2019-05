The Yokel sur la scène Bleu au FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

The Yokel, Folk-rock (France, Metz)

The Yokel est un groupe de 8 musiciens lorrains qui dégagent la bonne humeur à travers des musiques osant mêler le folk à des sonorités rock. Les harmonies musicales des deux chanteurs aux voix singulières et le banjo soulignent l’originalité du groupe et permettent même de lui donner un aspect country rappelant Moriarty. Les thèmes abordés dans leurs chansons sont des valeurs qu’ils ont envie de transmettre à leur public comme le partage, les rencontres et le dépassement de soi. Sur scène, ils proposent un véritable show à la richesse musicale et à l’énergie débordante, on se croirait parti sur les vastes plaines américaines.

