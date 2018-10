La France fait son grand retour à l'Eurovision junior cette année et c'est avec Angelina, la gagnante de la quatrième édition de The Voice Kids, avec sa chanson "Jamais sans toi"

La France n'avait plus participé à l'Eurovision junior depuis 2004, année de la création du concours. Elle signe donc son grand retour avec Angelina Nava, lauréate de The Voice Kids, une jeune chanteuse pleine de talent et d'énergie.

une artiste très complète qui chante et danse très bien - Steven Clerima, chef de la délégation française à l'Eurovision

Angelina, qui va avoir 12 ans et réside aujourd'hui à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), participera au concours à Minsk en Biélorussie aux côtés d'une vingtaine d'autres candidats. Sa chanson aux sonorités pop, interprétée en français et en anglais, est un hymne à l'amitié, Pauline sa meilleure amie participe au clip.

En direct sur France 2 le dimanche 25 novembre

Rendez-vous le dimanche 25 novembre à 16h sur France 2, l'émission sera commentée en direct par Stéphane Bern et le duo Madame, Monsieur, qui a représenté la France à l'Eurovision au mois de mai dernier.