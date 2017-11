Blondin et la bande des terriens... de la chanson française rock festive, folk... au son de l'accordéon ou du banjo.

!

Blondin, de la chanson française... si l'expression n'avait pas déjà été des milliers de fois utilisée... Blondin, des chansons presque souriantes, presque engagées, presque déroutantes, presque impertinentes, toujours tendres et bien ciselées. Chaque note et chaque mot doivent être à la bonne place. Blondin aime vivre sur scène et ça se voit, ça s'entend.