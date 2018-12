Destination Eurovision, les 18 artistes en compétition

L'enjeu : choisir l'artiste ou le groupe qui, après le duo Madame Monsieur en 2018, représentera la France au concours de l'Eurovision qui se tiendra en mai prochain en Israël.

Destination Eurovision, ce sont trois émissions, animée par Garou en direct sur France 2, avec 18 artistes, le vote du public pendant les émissions comptera pour moitié dans le choix final, à égalité avec un jury international. Le tout sous l'oeil de trois "experts", André Manoukian, Vitaa et Christophe Willem.

Les 18 artistes et chansons en compétition

Aysat - "Comme une grande"

Battista Acquaviva - "Passio"

Bilal Hassani - "Roi"

Chimène Badi - "Là-haut"

Doutson - "Sois un bon fils"

Emmanuel Moire - "La promesse"

Florina - "In the Shadow"

Gabriella - "On cherche encore"

Lautner - "Pas le temps"

Mazy - "Oulala"

Naestro - "Le brasier"

Noémie - "Ma petite famille"

Philipelise - "Madame la Paix"

Seemone - "Tous les deux"

Silvaàn Areg - "Le petit Nicolas"

The Divaz - "La voix d'Aretha"

Tracy de Sà - "Por aqui"

Ugo - "Ce qui me blesse"