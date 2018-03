Ce dimanche 11 mars, France Bleu vous propose une journée spéciale Claude François à l'occasion des 40 ans de sa disparition. Découvrez jusqu'au 14 mars la webradio dédiée au chanteur, avec des titres rares et inédits, sans oublier tous ses succès. France Bleu rend hommage à Cloclo, en musique !

Redécouvrez ses plus grands succès à l'antenne, ainsi que la webradio qui lui est consacrée avec à l'affiche : titres inédits, morceaux rares en version japonaise, maquettes du chanteur et bien sur tous ses plus grands succès. Toutes les heures, la chronique "Un jour, une vie", vous raconte le destin du chanteur.

Jusqu'au 14 mars, écoutez sur francebleu.fr la webradio spéciale Claude François !