Hubert-Félix Thiéfaine au Festival Beauregard dimanche 9 juillet 2017

Hubert-Félix Thiéfaine sera au Festival Beauregard le 9 juillet 2017. C'est le nouveau nom dévoilé par les organisateurs après ceux de Placebo, Phoenix, Iggy Pop et Die Antwoord.

Les organisateurs du Festival Beauregard 2017 nous dévoilent petit à petit la programmation des 7, 8 et 9 juillet 2017. Enfin petit à petit n'est pas le bon terme puisqu'il s'agit des plus grands noms de la scène rock d'aujourd'hui.

Le mardi 6 décembre, ce sont deux groupes internationaux qui ont été annoncés : Placebo et The Phoenix.

Le jeudi 15 décembre, c'était la star mondiale Iggy Pop et le groupe Die Antwoord.

Et ce mercredi 25 janvier, c'est le rockeur poéte HF Thiéfaine qui est annoncé sur la scène le dimanche 7 juillet.

►Réservez votre place pour le Festival Beauregard

Hubert-Félix Thiéfaine avec l’Orchestre de Normandie et son band

Né dans le Jura en 1948, Hubert-Félix Thiéfaine est un vrai rockeur -poète. Il a commencé très vite à faire de la musique et à chanter. En 1971, âgé de 23 ans, il commence à chanter dans les cabarets à Paris. Son premier album : Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir est publié en 1978. Ses premiers tubes sont dedans : La Fille du coupeur de joints, Je t'en remets au vent, L'ascenseur de 22h43...

Si après ce disque il choisit un parcours plus rock, ses textes reflètent son amour des grands auteurs de poésie française. Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, Boris Vian... Sa carrière est jalonnée de succès peu médiatisés. Et pourtant, sans l'apport des radios et télévisions à une époque où toutes les têtes d'affiche leurs doivent peu ou prou leurs succès, Hubert-Félix Thiéfaine remplit les salles. Si ses fans continuent de le suivre, les jeunes le découvrent avec plaisir.

Pour son dernier album et sa dernière tournée, son fils Lucas l'a accompagné.

Il sera sur la scène de Beauregard avec sa formation et l’Orchestre de Normandie pour un concert hors norme. Ce sera sans nul doute un des moments forts de cette édition 2017.

►Suivez l'actualité d'Hubert-Félix Thiéfaine sur Facebook