Coutances, France

Depuis 1982, le festival Jazz sous les pommiers est le rendez-vous musical incontournable dans la Manche. Pendant toute une semaine, du samedi 5 au samedi 12 mai 2018, c'est toute la ville qui se met au diapason pour offrir aux visiteurs ce qu'il y a de meilleur dans le jazz.

Tous les jours, des concerts dans plusieurs endroits de la ville pour accueillir des personnalités internationales comme par exemple Rhoda Scott, Stacey Kent, Richard Galliano, Sylvain Luc, mais aussi des découvertes , des orchestres, etc. venus du monde entier.

Pour compléter les concerts, des animations de rues auront lieu tous les jours, ainsi que des expositions, des séances de cinéma, des ateliers, des rencontres.

France Bleu partenaire du festival Jazz sous les pommiers

Pour vous permettre de suivre cet événement exceptionnel, trois radios locales de France Bleu s'associent et vous proposent des émissions en public et en direct depuis le festival.

samedi 5 mai, de 14h à 16h, depuis le bar du théâtre sur France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie Calvados-Orne et France Bleu Normandie Seine-Maritime et Eure.

depuis le bar du théâtre sur France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie Calvados-Orne et France Bleu Normandie Seine-Maritime et Eure. mercredi 9 mai, de 17h à 19h, depuis le bar du théâtre sur France Bleu Cotentin.

depuis le bar du théâtre sur France Bleu Cotentin. samedi 12 mai, de 14h à 16h, depuis le bar du Père Denis sur France Bleu Cotentin.

Et toute la semaine du lundi 7 au vendredi 11 mai, la chronique de Michel Dubourg vous permet de suivre l'actualité du festival, sur France bleu Cotentin et France Bleu Normandie Calvados-Orne..

Ecoutez France Bleu pour gagner vos invitations aux concerts de Jazz sous les pommiers.

En savoir plus

La programmation de Jazz sous les pommiers

Samedi 5 mai :

14h15 > Magic mirrors Papanosh

16h15 > Théâtre Melanie De Biasio

18h15 > Salle Marcel-Hélie Christian McBride Big Band

20h15 > Théâtre Gilad Ephrat Ensemble & Jean-Louis Matinier

22h15 > Salle Marcel-Hélie Rhoda Scott Ladies All Star

0h15 > Magic mirrors AB tentet

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club DJ Stefunk

Dimanche 6 mai :

14h30 à 19h30 Un dimanche en fanfares

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie Alban Darche & Atomic Flonflons Orchestra

14h30 et 16h45 > Magic mirrors Ensemble Art Sonic “Le Bal Perdu”

14h45 et 16h45 > Square de l’Évêché Bandakadabra "Figurini"

15h30 > Esplanade des Unelles Fanfare Piston

16h et 18h > Square de l’Évêché Nicole Johänntgen “Henry”

17h15 > Esplanade des Unelles Gallowstreet

17h30 et 18h30 > Salle Marcel-Hélie SaŠa Krstić Orkestar

18h30 > Esplanade des Unelles Bandakadabra "Figurini"

Lundi 7 mai :

18h30 > Lycée Nature Les chanteurs d’oiseaux & Jean-Marc Larché

20h30 > Salle Marcel-Hélie Stacey Kent

22h30 > Magic mirrors Robin McKelle

Mardi 8 mai :

11h et 18h15 > Piscine Akutuk "Tempo d’eau"

12h30 > Magic mirrors Eric Séva "Body And Blues

15h > Salle Marcel-Hélie Avec la SPEDIDAM Paolo Fresu - Richard Galliano - Jan Lundgren “Mare Nostrum”

18h > Théâtre Raphaël Imbert “Music Is My Hope”

20h30 > Salle Marcel-Hélie Bror Gunnar Jannson

21h45 > Théâtre Joe Lovano & Dave Douglas quintet “Sound Prints”

23h30 > Magic mirrors Dirty Deep

Mercredi 9 mai :

15h30 > Salle Barbey-d’Aurévilly Cie Ne dîtes pas non, vous avez souri "Le Cri des minuscules"

18h > Théâtre Trio Guillaume de Chassy - Christophe Marguet - Andy Sheppard “Letters to Marlene”

20h15 > Salle Marcel-Hélie Renegades Steel Orchestra

21h15 > Théâtre Le Grand Orchestre du Tricot “Tribute To Lucienne Boyer

22h30 > Magic mirrors Arat Kilo invite Mamani Keita et Mike Ladd

23h15 > Caves des Unelles Gaël Horellou Power Organ quintet

0h30 > Salle Marcel-Hélie NUIT ELECTRO SOUS LES POMMIERS avec Nördik Impakt Dynamic Blockbusters

Jeudi 10 mai :

12h30 > Magic mirrors Fox & Chris Cheek

12h30 et 16h30 > Piscine Akutuk "Tempo d’eau"

14h45 > Salle Marcel-Hélie The Afro Cuban Experience

16h45 > Théâtre Marius Neset quintet

18h45 >Cinéma Le Long-courT Hélène Labarrière & Hasse Poulsen “Busking” (

19h > Salle Marcel-Hélie Goran Bregović et l’Orchestre des mariages et des enterrements

20h45 > Théâtre Émile Parisien quintet “Sfumato”, avec Joachim Kühn

21h > Magic mirrors The KutiMangoes

22h45 > Salle Marcel-Hélie Cory Henry & The Funk Apostles

0h30 > Magic mirrors Dam’nco

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club Benjamin Petit quartet

1h > Caves des Unelles > Dancefloor Julien Tiné

Vendredi 11 mai :

10h > RDV devant le Magic mirrors CONCERT-PROMENADE Trio Barolo et Quintet "Arrête toi à Kerguelen"

14h > Magic mirrors Duo Catrin Finch - Seckou Keita

15h30 >Cinéma Le Long-courT Cie Ne dîtes pas non, vous avez souri “Le Cri des insectes”

16h > Théâtre avec la SACEM Sylvain Luc duos

18h45 > Cathédrale Raphaël Imbert “Bach Coltrane”

19h > Salle Marcel-Hélie Kamasi Washington

20h45 > Magic mirrors Metá Metá

20h45 >Cinéma Le Long-courT Leïla Martial “Baa Box”

21h15 > Théâtre Trio Vincent Courtois - Robin Fincker Daniel Erdmann "Bandes originales" Hildegard Lernt Fliegen

22h30 > Salle Marcel-Hélie Trio Da Kali & Kronos quartet "Ladilikan"

0h30 > Magic mirrors Magnetic Ensemble “Handmade”

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club Les Pompiers

1h > Caves des Unelles > Dancefloor Miss Blue

Samedi 12 mai :

12h30 - 15h20 > Magic mirrors SCÈNE DÉCOUVERTE :

12h30 > No Tongues “Les Voies du Monde”

13h30 > Daïda

14h30 > Madeleine et Salo

16h > Salle Marcel-Hélie China Moses "Nightintales"

18h > Cathédrale Raphaël Imbert “Bach Coltrane”

18h15 > Théâtre Anne Paceo “Bright Shadows”

20h30 >Cinéma Le Long-courT Mammal Hands

20h30 > Magic mirrors Black Flower

22h15 > Salle Marcel-Hélie Stanley Clarke Band

22h15 > Théâtre Trio Efrén Lopez - Stelios Petrakis - Bijane Chemirani "Taos"

Minuit > Magic mirrors La Mambanegra

1h > Caves des Unelles > Jazz-club Big Funk Brass

2h00 > Magic mirrors Mo Laudi