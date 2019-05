Jazz sous les pommiers 2019 à Coutances

Coutances, France

Depuis 1982, le festival Jazz sous les pommiers est le rendez-vous musical incontournable dans la Manche. Pendant plus d'une semaine, du vendredi 24 mai au samedi 1er juin, c'est toute la ville qui se met au diapason pour offrir aux visiteurs ce qu'il y a de meilleur dans le jazz.

Pour cette 38e édition il y aura 78 groupes représentants toute la famille du jazz, y compris les musiques cousines. Ces artistes viennent du monde entier : Brésil, États-Unis, Roumanie, Norvège, Angleterre.

Parmi ceux qui seront présents, citons Ron Carter, contrebassiste de jazz qui était aux côtés de Miles Davis, Electro Deluxe, un des meilleurs groupes de funk français, le Taraf de Caliu, groupe gipsy de Roumanie, le Mystère des Voix Bulgares, cette fois avec des musiciens, Angélique Kidjo une des plus grandes voix africaines et Fatoumata Diawara qu'on a pu découvrir au côté de Mathieu Chedid, Cécile McLorin Salvant qui vient de recevoir le Grammy Award du meilleur album de jazz vocal, Thomas Dutronc et Les Esprits Manouches, et beaucoup d'autres.

Découvrir la programmation de Jazz sous les Pommiers 2019

Pour compléter les concerts, des animations de rues auront lieu tous les jours, ainsi que des expositions, des séances de cinéma, des ateliers, des rencontres.

France Bleu partenaire du festival Jazz sous les pommiers

Pour vous permettre de suivre cet événement exceptionnel, trois radios locales de France Bleu s'associent et vous proposent des émissions en public et en direct depuis le festival.

Samedi 25 mai : en direct du Théâtre de Coutances pour l’ouverture du festival de 15h à 17h avec Aurore Le Helloco, Michel Dubourg et Gilbert Guerrand.

en pour l’ouverture du festival avec Aurore Le Helloco, Michel Dubourg et Gilbert Guerrand. Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mai : en direct du bar du théâtre avec la présence de Michel Dubourg entre 16h et 19h.

Et toute la semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin, la chronique de Michel Dubourg vous permet de suivre l'actualité du festival, sur France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie Calvados-Orne..

La fanfare Ooz Band était l'une des invités en direct de la première émission. Composée de huit membres, des copains bretons, elle a donné un petit aperçu de ce qu'elle fait sur scène.

En savoir plus sur Ooz Ban

Ecoutez France Bleu pour gagner vos invitations aux concerts de Jazz sous les pommiers.

En savoir plus

La programmation de Jazz sous les pommiers