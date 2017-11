L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec 1984

1984... Même Big Brother écoute !

1984 - Robin Pfrimmer

1984 c'est Etienne Nicolini (chant, guitare, piano), Kevin Matz (basse et voix) et Thomas Figenwald (batterie) . 1984 C’est l’année de naissance d’Étienne, mais c’est aussi le titre d’un livre, celui de Georges Orwell : une sorte de clin d’œil par rapport à celui-ci. Il a écrit ce livre en 1948 en imaginant ce que serait le monde en 1984, à savoir un monde totalitaire isolant les individus les uns des autres. Les membres du groupe font partie de cette génération des années 80, ce qui leur paraissait intéressant de reprendre cette date à leur compte et de décrire un peu leur situation, leurs frustrations, qui peuvent être similaires à l’état des personnages dans le livre, sans l’aspect totalitaire bien sûr.

1984 - 1984

Des sons bruts, des mélanges osés... Depuis plusieurs années déjà, 1984 partage son énergie inimitable avec son public. Venus tout droit de Strasbourg, les 3 hyperactifs veulent prouver que la capitale européenne peut aussi être celle du rock.

1984 - Juliette Bichou

Très vite tournés vers l'étranger, les trois lascars ont déjà parcouru l'Allemagne et l'Angleterre de long en large, sans oublier la Chine.