Strasbourg, France

Le groupe ALIEL est né des retrouvailles de Kévin (guitariste) et Leila (chanteuse) sur le parvis de l’école de leurs enfants. Ils se connaissaient de l’Université de Strasbourg où ils sont tous les deux suivi un cursus en musicologie, mais ne s’étaient pas croisés depuis 15 ans ! Jouer ensemble leur est alors apparu comme une évidence.

Lui, Kevin, le passionné de guitare, influencé par le blues d’Otis Redding et le rock de Nirvana, qui a joué avec différentes formations musicales et fabriqué ses propres guitares de sa propre marque. Elle, Leila, la chanteuse autodidacte, amoureuse de gospel et de soul music, bercée par Um Kalthoum et Claude Nougaro et influencée par Aretha Franklin, Billie Holiday, Ray Charles et bien d’autre.

Lui compose la musique et la met en rythme sur des textes d’auteurs américains et français. Elle chante, arrange les mélodies et les lignes vocales à l’oreille. Lui l’entraîne dans son Univers folk-blues et Elle l’entraîne dans son univers soul-jazz.

Lui a le rythme et le jeu et Elle a le timbre et la voix.

Emission 9h50 le Matin de France 3 Alsace.