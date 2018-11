Strasbourg, France

Quand on demande à Arthur Ely qui il est .... Voici la réponse qu'il nous donne :

"Né à Strasbourg dans la seconde moitié du 20ème siècle, Arthur ELY est élevé dans un harem splendide. A 3 ans, alors qu’il menace de brûler son domicile, les psychiatres lui diagnostique un trouble obsessionnel de l’attention (aussi appelé TOA) qui se caractérise par le désir intarissable d’être au centre de l’attention. Cette obsession est à peu près canalisée par la pratique sportive de haut niveau jusqu’à ses 16 ans quand Arthur voit ses rêves de devenir une star du tennis se briser en même temps que son dos.

Arthur Ely - Mathilde & Elliot

Alors que, réunie en grande pompe, une cellule psychologique de renommée internationale cherche une alternative afin d’assouvir sa soif de gloire, Arthur découvre Jimi Hendrix, Django Reinhardt et Booba et choisit de devenir une rock star.

Son bac en poche, il perd son père, fait des promesses célestes à sa mère et part accomplir sa mission à Paris où le taux de TOA dans la population est le plus grand d’Europe. Alors qu’il ne connait rien à la chanson française, il commence à en composer avec sa guitare acoustique. C’est parallèlement à ses débuts qu’intervient l’engouement généralisé pour le rap dans la musique française. Arthur voit dans ce contexte musical bouleversé une occasion rêvée pour faire son coup d’état et être enfin au cœur de l’attention.

En bref, Arthur Ely est un artiste Note In Blue à Suivre... C'est certain !