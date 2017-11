L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Bad Juice pour le Live Du Mois

Bad Juice... Se déguste sans modération !

Auto-proclamé «seul et unique Hillbilly Urban Blues Two-Men Band», formé sur les cendres des excellents The Swamp qui nous avaient chatouillé les oreilles au milieu des années 2000, Bad Juice donne à voir et à entendre une énergie dévorante à la recherche d’un blues authentique qui sent la cave et la chaleur des lampes d’ampli.

DAVID SCHMIDT - MORGANE MILESI

Aux commandes, les deux frères Schmidt : David, au chant et à la batterie, et Tom à la guitare font se rencontrer Buddy Holly et le Jon Spencer Blues Explosion pour un décrassage auditif garanti.