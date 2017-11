L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Camicela

Camicela... Artiste éclairée !!

Camicela

Camicela, chanteuse et violoncelliste, dévoile sa vision de l’amour et des relations humaines dans un univers intime, profond et sincère. A elle seule, ils sont pleins. Ce n'est pas un orchestre philharmonique, plutôt un orchestre de chambre. Une chambre que la jeune artiste va ouvrir, justement, confiant au public ses histoires d’amour, ses secrets d’alcôve.

Camicela - Marie Furlan

Avec des mélodies mêlant légèreté et puissance, et une voix parfois douce, parfois déchirée, Camicela compose avec ses tripes et se livre sans détours. Aussi fragile qu’une brindille, sa voix vient s’envelopper dans des mélodies synthétiques, modernes et cousues sur mesure.

Camicela

Après avoir joué dans des groupes comme Cabadzi puis Chapelier Fou, la jeune femme se livre désormais seule sur scène. Son album est disponible depuis mai 2017.