Auteur-compositeur-interprète strasbourgeoise, Céline WICKER a toujours joué du piano et de la guitare. En avril 2016, grâce au site de financement participatif MyMajorCompany, elle a pu sortir son premier album « Premières Notes ».

De style pop/folk et entièrement en anglais, cet album a pu voir le jour grâce à la collaboration précieuse de Pascal Bantz, co-compositeur/arrangeur. Les 10 chansons présentes sur cet album parlent d’amour, d’amitié, de liberté, de toutes ces émotions qui animent nos vies.

Avec plus d’une vingtaine de concerts à son actif, Céline joue régulièrement dans des bars/cafés, petites salles de concert accompagnée de ses 2 musiciens, Serge Finck (guitariste) et Frédéric Pfister (batteur).

En mai 2018, toujours avec la collaboration de Pascal Bantz et également de ses musiciens, elle sort son 2ème album « Fall Into the Music ». Ce nouvel album présente cette fois différents styles de musique, allant de morceaux pop-rock à des morceaux jazz en passant par un titre carrément funk. Ce qu’elle aime avant tout, ce sont les représentations live pour échanger, partager des émotions et des moments hors du temps avec le public.