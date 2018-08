POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Christel KERN naît sous le signe du Gémeaux et, sans doute, sous une… bonne étoile ! Depuis toute petite, elle arpente les scènes de sa région natale, en Moselle. Son rêve était de devenir chanteuse : sa force, sa persévérance, son travail, ont rendu ce rêve réalité.

Elle fera ses premiers pas de chanteuse au sein des Sitelles qu’elle intègre en 1985 et partira très vite en tournée dans les Pays Nordiques.

Christel Kern sur scéne...

Elle fonde son premier orchestre « Cocktail » en 1993 pour intégrer l’Orchestre « Calypso » en 1996 où elle fera ses premières armes. Vers Paris où elle obtient sa Maîtrise en Arts du spectacle avec les Félicitations du jury. Durant sa période parisienne elle sera figurante pour plusieurs courts métrages. En 1998 elle sera repérée par France 2 et Jacques Martin, précurseur de la Télé réalité. Puis elle remporte unanimement le 1er prix de chant à Sarreguemines. Enfin, elle gagnera le premier Graine de Star Tour de M6 devant 6000 personnes.

En 1999 elle effectuera la Première partie d’Herbert LEONARD, mais aussi de Julie PIETRI ou encore de Francis LALANNE, qui parrainera son premier Album « D’une vie à l’autre » sorti en Décembre 2001. Depuis 2001 elle est la meneuse de la revue Strass Beilé , troupe de Music Hall. En 2003 elle crée son premier spectacle « Mon K barré », liant ces deux passions, le théâtre et le chant. Ce spectacle unanimement salué par le public et la presse est encore joué actuellement. Elle propose également une formule Close-up Cabaret dans l’esprit des magiciens qui s’invitent dans le public.

Christel Kern

En 2006 elle imagine et écrit une chanson aux couleurs du Tour de France intitulée Un Tour avec moi, composée par Eric Deleplanque. En novembre 2008 elle fête ses 15 ans de scène à la salle des fêtes de Sarrebourg et sort son 2ème album autoproduit 7 ans. Elle interprètera ses titres au Zénith Europe de Strasbourg devant plus de 8000 personnes.

En Septembre 2014 elle devient programmatrice et coordinatrice du Festival Clair de Nuit. 2015 elle devient la collaboratrice EST de Bruno Berbérès pour l’émission The Voice sur TF1. Elle se produit aux côtés de ses collègues artistes alsaciens au Zénith Europe dans le spectacle «Liberté de pensée » puis intègrera la Tournée d’été.

Christel Kern - Alexander Sorokopud

2016-2017 elle est membre des experts français pour la sélection de la chanson belge du Concours Eurovision de la Chanson. Elle sera aux côtés de Catherine Javaloyès dans le cadre de sa carte blanche au TAPS Laiterie. Elle est chargée du casting des Présélection Région pour l’émission THE VOICE. 2018 Enregistrement de son 3ème album « A fleur d’âme », entre Paris, Bruxelles, Londres et Strasbourg.