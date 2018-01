POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Né au Cameroun en 1989, Christopher Giroud est un jeune chanteur charismatique et talentueux qui délivre un message positif et plein d’espoir. Grâce à ses nombreux voyages à travers l’Europe, l’Afrique ou l’Amérique du Sud, à la vie dans des pays de cultures diverses, ainsi qu’à son expérience de chanteur de rue, il se forge au fil des années un univers éclectique, avec une réelle aisance pour voyager entre les styles musicaux ; pop, soul, reggae, rock avec aussi des pointes de blues ou encore de hip hop.

CHRISTOPHER GIROUD

Christopher Giroud grandit en Afrique, entre le Nigéria, le Cap-vert et le Cameroun, avant de voyager vers la France pour s’installer dans la région Grenobloise à l’âge de 7 ans. Son Bac en poche, il part vivre une année au Brésil. Plus tard en 2012 il se retrouve en Colombie où il intègre sur place un groupe de reggae et fait ses premiers pas sur scène. Il découvre ce style et s’ouvre musicalement, lui qui se cantonnait auparavant au hip-hop/R’n’B. Les répétitions et concerts lui permettent de gagner en confiance et, à son retour, lorsqu’il croise des musiciens de rue, l’idée commence à germer... “Pourquoi pas moi ?” Il décide alors de tenter sa chance, et c’est l’accueil chaleureux qu’il rencontre lors de ses premiers pas à Strasbourg qui le pousse à se lancer à plein temps en tant que musicien de rue.

CHRISTOPHER GIROUD - North Sébastien Live Photography

En 2013, toujours avide d’expériences diverses et enrichissantes, il participe en France à la Nouvelle Star. Il récolte quatre “oui” de la part du jury et se retrouve dans les 50 derniers à l’épreuve du théâtre. Il n’ira pas plus loin mais cette expérience le conforte encore peu plus dans ses choix...

CHRISTOPHER GIROUD DANS LA RUE

C’est après cette expérience qu’il commence à écrire ses propres textes. Un style pop/ reggae/ soul se dégage naturellement compte tenu de ses influences et ses premiers morceaux voient le jour. Il vient d’obtenir son Master de l’E.M. Strasbourg quand il se fait repérer par les membres du label Be Major Records qui vient de naître. Séduits par son talent, son univers et sa personnalité, ils lui proposent de produire son premier E.P. 5 titres. Ils travaillent alors ensemble sur ses compositions en cherchant à retranscrire au mieux cet univers si éclectique et varié tout en gardant son âme d’artiste de rue. La concrétisation de ce travail arrive en septembre 2017, avec la sortie de cet E.P. et des clips de son premier single "Don’t You Worry" et du second, "War", ainsi qu’une prestation en 1ère partie de Toots & the Maytals, appréciée par Toots lui-même qui le soutiendra en partageant sa musique sur les réseaux sociaux.